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Агентство труда

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Постижер и старший мельник: в Красноярском крае составили топ необычных вакансий
В агентстве труда и занятости населения составили топ-5 необычных вакансий в августе.
21 августа, 02:37
В службе занятости назвали топ дефицитных работников. Им обещают платить до 400 тысяч
В агентстве труда и занятости населения составили топ-5 востребованных профессий в Красноярском крае в августе.
15 августа, 09:10
Каких работников чаще ищут в крае? А что с безработицей? Ответ службы занятости
17 апреля, 02:05
2023
В Красноярском крае ищут две тысячи сотрудников на предприятия ОПК
30 августа 2023, 11:27
В Красноярском крае массово ищут сотрудников для оборонных предприятий
В Красноярском крае не хватает сотрудников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
5 августа 2023, 05:35

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