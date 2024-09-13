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Активисты

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На Щорса высадили 50 молодых яблонь, чтобы озеленить двор
Активисты дома на Щорса, 69 вместе с сотрудниками районной администрации района посадили во дворе 50 молодых яблонь, чтобы озеленить территорию.
13 сентября, 04:54
Проект глобального КРТ в Красноярске отклонили и отправили на доработку
9 июля, 10:52
2023
В Красноярске оштрафованную за «дискредитацию ВС РФ» общественницу уволили с работы
13 мая 2023, 09:32

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