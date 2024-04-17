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Апрель
Эксперт рассказал, куда лучше всего инвестировать деньги в 2024 году
Эксперт рассказал, как начать инвестировать и куда стоит вкладывать деньги в условиях повышенной инфляции.
17 апреля, 06:52
Март
Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить?
13 марта, 11:09
Ноябрь 2023
Власти Красноярского края отказались продавать «Красноярскнефтепродукт»
Правительство Красноярского края опубликовало прогнозный план приватизации краевого имущества на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. В этом плане отсутствует «Красноярскнефтепродукта» — компания останется в собственности края.
20 ноября 2023, 10:28
«Красцветмет» попал под санкции Великобритании из-за СВО и золота
9 ноября 2023, 05:22
Суд приостановил продажу акций Красноярского ЭВРЗ. Почему?
6 ноября 2023, 02:46
Котюков высказался о продаже акций ЭВРЗ
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал ситуацию с продажей акций красноярского электровагоноремонтного завода — старейшего из ныне существующих промышленных предприятий города.
2 ноября 2023, 01:15
Октябрь 2023
8% акций ЭВРЗ выставили на продажу почти за 100 млн рублей — завод 2 года в убытке
28 октября 2023, 04:32
Сентябрь 2023
«Бархатовскую» птицефабрику под Красноярском приватизируют и продают со скидкой
26 сентября 2023, 11:19
Июнь 2023
Несколько красноярцев задержали из-за акций в день рождения Навального
4 июня 2023, 11:39

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