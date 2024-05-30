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Актёры

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Май
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
30 мая, 06:25
Февраль
Как выглядят актрисы турецкого исторического сериала в обычной жизни
Сериал «Великолепный век» сошел с экранов несколько лет назад, но зрители продолжают с удовольствием наблюдать за жизнью звезд, которые участвовали в этом проекте.
26 февраля, 15:04
Август 2023
В Минусинске и Ергаках пройдут съемки российского сериала «Невский»
С 16 по 20 августа в более чем 15 локациях на юге Красноярского края будут снимать одну из серий сериала «Невский».
14 августа 2023, 04:10

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