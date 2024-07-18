Александр Речицкий

В крае за год завели 59 дел о «дискредитации ВС РФ» — из них 3 уголовных

Краевая полиция рассказала об итогах своей работы в 2023 году. В ведомстве озвучили количество административных и уголовных дел, связанных с «дискредитаций армии РФ».