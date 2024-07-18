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Александр Речицкий

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2024
Полиция следит за экзаменами по русскому языку среди мигрантов
Глава краевого МВД Александр Речицкий рассказал о наблюдении на экзаменах по русскому языку среди мигрантов.
18 июля, 07:58
Глава МВД рассказал о нехватке полицейских в Красноярске и крае
18 июля, 07:09
В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске
В полиции рассказали о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Глава краевого МВД Александр Речицкий заявил, что к ним относятся «радушно и толерантно».
18 июля, 06:40
В полиции подтвердили, что возбудили дело против брата жены Гольдмана
18 июля, 06:05
Лимит на нал и доступ к личным данным: как МВД края хочет бороться с кибермошенниками
21 марта, 06:00
Глава полиции заявил, что в Красноярском крае нет «активного протестного движения»
21 марта, 04:41
Телефонные мошенники пытались обмануть губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков после заседания коллегии краевой полиции рассказал журналистам, как его пытались развести телефонные мошенники.
20 января, 03:11
Котюков и Речицкий прокомментировали отказ в митинге женам мобилизованных красноярцев
19 января, 09:02
Экстрадировать будет непросто: Роман Гольдман скрывается в «недружественной» стране
19 января, 06:58
В крае за год завели 59 дел о «дискредитации ВС РФ» — из них 3 уголовных
Краевая полиция рассказала об итогах своей работы в 2023 году. В ведомстве озвучили количество административных и уголовных дел, связанных с «дискредитаций армии РФ».
19 января, 05:29
Из края выдворили 1317 мигрантов. МВД пишет о борьбе с межнациональными настроениями
19 января, 04:44
2023
Красноярская полиция показала лаборатории с мефедроном
В Красноярском крае за 6 месяцев 2023 года изъяли почти 300 кг наркотиков и 25 тысяч литров нелегального алкоголя.
5 июля 2023, 08:45

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