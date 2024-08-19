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Алексеева

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Август
В Красноярске полуголый мужчина вломился в квартиру семьи с маленьким ребенком
19 августа, 08:13
Апрель
Полуголый мужчина кричал и кидался на прохожих. Его пытались успокоить шесть человек
Почти голый и агрессивный мужчина кидался на прохожих на Взлетке. До приезда полиции его пытались успокоить шесть человек.
13 апреля, 04:40
Март
Детей-грабителей из цыганской семьи отправили в центр содержания нарушителей
7 марта, 06:54
Февраль
В микрорайоне Северный загорелась подстанция. Больше ста домов остались без света
24 февраля, 05:39
Январь
«Воды по колено»: в Красноярске затопило улицу Алексеева
16 января, 02:25
Ноябрь 2023
В Советском районе Красноярска опять блэкаут. Но сейчас локальный
В Советском районе опять отключили свет.
5 ноября 2023, 05:48
Август 2023
Неизвестные в масках и с автоматами похитили бизнесмена на улице. Их ищут шесть лет
23 августа 2023, 08:25

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