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Алкоголь

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Ноябрь
Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков
Розничные продажи пива в Сибири с начала года выросли. В лидерах Красноярский край — жители нашего региона пьют пенное больше остальных.
3 ноября, 12:02
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Октябрь
В Красноярске задержали причастного к пожару с четырьмя бездомными
Следователи задержали 51-летнего бездомного мужчину, причастного к пожару 26 октября в заброшенном доме на улице Транзитной. В здании были четыре человека — все погибли.
29 октября, 02:44
На севере Красноярского края неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка
В Красноярском крае неизвестные выбросили почти 500 бутылок коньяка. Алкоголь нашли в норильской тундре.
29 октября, 01:12
Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске
28 октября, 10:16
Умер «депутат Наливкин». Он родился в Красноярском крае и прославился смешными видео
Умер Андрей Неретин — актер, который исполнил роль вымышленного депутата Виталия Наливкина.
6 октября, 15:40
Август
Можно ли пить пиво каждый день? Отвечают красноярские врачи
Красноярские врачи рассказали, сколько допускается пить пива относительно без вреда для здоровья (18+).
24 августа, 14:10
Врачи рассказали, где в Красноярском крае чаще всего травятся алкоголем и наркотиками
В Красноярском крае уменьшилось число случаев, связанных с отравлением алкоголем и наркотическими веществами.
22 августа, 12:48
В Красноярске полицейские жестко протащили девушку по асфальту из-за бутылки пива
14 августа, 10:31
«Слабоумие и бесплодие»: красноярские врачи назвали опасности пивного алкоголизма
Красноярские врачи рассказали о вреде пива. По словам медиков, злоупотребление этим напитком может стать причиной слабоумия и привести к бесплодию у женщин.
12 августа, 07:45
Мигрантам в Красноярском крае запретили таксовать и продавать алкоголь
9 августа, 04:37
7-летнего мальчика побила пьяная пенсионерка. Но женщина говорит, что он «сам упал»
В Ачинске 7-летний мальчик рассказал, что на него накинулась пенсионерка. Ребенок говорит, что заступался за друзей.
8 августа, 06:24
Июль
Красноярцев собираются штрафовать и арестовывать за алкоголь на пляжах
В Красноярске власти решили усилить контроль за отдыхающими на городских пляжах. Теперь особое внимание будут уделять людям, которые употребляют алкоголь в общественных местах.
19 июля, 10:27
Парень выбросил школьницу из окна 13 этажа в Покровке. Ему дали 11 лет колонии
19 июля, 07:20
«У меня четверо детей, я их одна поднимаю». Жительницу Красноярского края, напоившую сына очистителем, отправили в СИЗО
17 июля, 09:48
В Канске босую девушку с бутылкой алкоголя сняли с моста
В Канске спасатели сняли с моста 26-летнюю девушку с бутылкой алкоголя.
15 июля, 02:15
Красноярцы перевернули прокатную лодку и чуть не утопили детей
12 июля, 01:19
Мигрантам в Красноярском крае хотят запретить таксовать и продавать алкоголь
3 июля, 01:44
Красноярка оставила дочь у случайных собутыльников и забыла их адрес
Красноярка оставила свою 4-летнюю дочь у почти незнакомых ей людей. Она забыла их адрес — девочку искали полицейские и волонтеры.
2 июля, 03:04
Июнь
В Красноярском крае 16-летнего парня обвинили в надругательстве над младшим мальчиком
В Красноярском крае 16-летнему подростку предъявили обвинение в надругательстве над 15-летним школьником.
21 июня, 10:57

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