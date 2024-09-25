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Алтайский край

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Сентябрь
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
Август
Сметана из красноярских магазинов оказалась подделкой. Что это за марки?
26 августа, 05:06
Ноябрь 2023
Жительница Барнаула погибла во время урагана. Ее унесло на 30 метров
19 ноября 2023, 13:45

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