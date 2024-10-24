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2024
Красноярцу в «Губернской аптеке» отказались вернуть деньги за лишний препарат
В Красноярском крае в «Губернской аптеке» клиенту продали товар без его ведома. Однако возвращать деньги за лишнее лекарство не захотели.
24 октября, 03:14
Красноярцу мешает спать вывеска «Дешевой аптеки». Он решил разобраться
В Красноярске жителям дома на Тотмина мешает спать яркая вывеска «Дешевой аптеки». Один из жителей обратился в Роспотребнадзор.
20 сентября, 03:25
Красноярск попал в топ-10 мегаполисов по пешей доступности популярных услуг
Красноярск вошел в десятку городов-миллионников по доступности самых популярных услуг среди горожан.
9 июля, 03:16
Пачка стоит 2 тысячи! Почему в Красноярске такие дорогие презервативы?
8 мая, 08:36
На юге Красноярского края люди не могут получить лекарства — аптек просто нет
1 марта, 08:08
Красноярцы выбрали лучшие аптеки города
18 февраля, 11:30
2023
В Красноярске осудили аптекарей ФМБА за взятки почти на 4 миллиона
3 ноября 2023, 06:27
В аптеках России возник дефицит импортного антидепрессанта. А в Красноярске?
16 сентября 2023, 10:45

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