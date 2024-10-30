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Аренда жилья

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Октябрь
Красноярск стал лидером по росту цен на аренду жилья среди городов-миллионников
30 октября, 02:09
Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Красноярске
25 октября, 11:53
Сентябрь
Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду
Чтобы купленная в Красноярске квартира окупилась, её нужно сдавать в аренду почти 15 лет. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир Квартир».
22 сентября, 04:48
Красноярск обогнал все миллионники РФ по росту стоимости аренды. Что будет дальше?
В Красноярске стоимость аренды жилья за месяц выросла на 19,6% — это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников страны.
20 сентября, 06:10
Аналитики рассказали, сколько стоит аренда комнат и студий в Красноярске
Эксперты выяснили, сколько стоила аренда небольших квартир и комнат в Красноярске в начале учебного и делового сезона.
17 сентября, 09:42
Август
В Красноярске стоимость аренды «однушек» выросла на 25%. Чего ждать дальше?
21 августа, 05:58
Красноярск стал одним из городов с самой дешевой арендой студий и 3-комнатных квартир
12 августа, 04:54
Красноярка заплатила агентству 7 тысяч за сайт с фейковыми объявлениями об аренде
Жительница Красноярского края обратилась в агентство недвижимости, чтобы снять квартиру. В итоге женщине за 7 тысяч продали доступ к сайту с фейковыми объявлениями об аренде. Клиентка обратилась в Роспотребнадзор.
8 августа, 10:38
Июль
Стоимость аренды в Красноярске выросла на 25%. В каких районах дороже и дешевле всего
В Красноярске на 25% подорожала аренды однокомнатных квартир, выросли цены и на другие квартиры. Рассказываем, где снимать жилье в Красноярске дороже всего.
19 июля, 02:59
Июнь
Как недорого отдохнуть в Египте и Турции? Вот советы по поиску жилья
Выбрать жилье для отпуска не так просто — аренду делаешь заранее, а по прибытии оказывается, что заплатил за мусор и грязь. Специально для таких случаев собрали советы по выбору жилья в Египте и Турции.
26 июня, 10:06
Аренда 5 тысяч: в Красноярске сдают двушку в новостройке за ремонт
В Красноярске сдают в аренду двухкомнатную квартиру в новом доме. Владельцы в счет аренды просят сделать ремонт.
20 июня, 07:16
В Красноярске немного подешевела аренда квартир
В Красноярске с весны аренда квартир подешевела в среднем на 3%.
18 июня, 01:17
Апрель
В Красноярске спрос на аренду квартир упал на 17%. Цены выросли на 30%
8 апреля, 01:17
Аренда жилья забирает у красноярцев 34% дохода. Цены растут быстрее зарплат
5 апреля, 01:16
Март
В Красноярске подешевела аренда на 6%. За сколько сейчас можно снять квартиру?
21 марта, 01:54
В Красноярске аренда студии стала дороже аренды однокомнатной квартиры
В Красноярске стоимость аренды студии стала дороже съема однокомнатной квартиры.
18 марта, 01:54
В Красноярске платеж по ипотеке стал в 2 раза дороже аренды
8 марта, 01:44
Смотрим, как за год выросла стоимость аренды квартир в Красноярске
В Красноярске стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем выросла на 25% за год, а двухкомнатной — на 39%. Смотрим, как подорожала аренда.
4 марта, 08:29
Февраль
Аренда студии в Красноярске подорожала на 33% за год
20 февраля, 02:35
Красноярск попал в топ-5 городов-миллиоников по росту цен на аренду квартир
Красноярск попал в топ-5 по подорожанию аренды жилья в городах-миллионниках за пять лет.
19 февраля, 01:48

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