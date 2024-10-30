Аренда жилья

Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду

Чтобы купленная в Красноярске квартира окупилась, её нужно сдавать в аренду почти 15 лет. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир Квартир».