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Арест

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Октябрь
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство
23 октября, 05:45
«Он сейчас глотает всё». Бабушка выпившего «Азелит» мальчика рассказала о его самочувствии
17 октября, 04:29
В Красноярске арестовали полицейского, которого обвиняли в пытках
8 октября, 05:08
Сентябрь
Застройщику дали 9 лет за обман дольщиков на 500 млн. Она построила себе дом в Соснах
27 сентября, 11:49
В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим
На улице Ботанической в Красноярске произошло ДТП с участием пьяного 17-летнего парня, который взял без спроса машину у отца.
25 сентября, 01:15
В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды
Жителя Ермаковского района подозревают в жестоком убийстве пожилых соседей.
19 сентября, 06:58
В Красноярске арестовали главу компании по делу о хищении 900 миллионов у Минобороны
18 сентября, 01:32
Напоившую сына очистителем мать оставили под арестом. Мальчик начал говорить
13 сентября, 06:43
Красноярских подростков арестовали за движение против мигрантов
12 сентября, 05:59
Директора «Красстроя» арестовали в Москве по делу о хищении 700 миллионов
5 сентября, 08:36
В Красноярске из сейфа автотранспортной компании украли больше 400 тысяч долларов
2 сентября, 07:27
Август
Врачи признали вменяемой мать, которая рубила и резала дочерей из-за «измен» мужа
22 августа, 09:58
В Красноярске полицейские жестко протащили девушку по асфальту из-за бутылки пива
14 августа, 10:31
«Скрывал следы»: в Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее сына
5 августа, 11:57
Главный дорожный подрядчик попал в стоп-лист после обысков. Что это значит
1 августа, 06:54
Июль
Балконного стрелка в Красноярске арестовали
В Красноярске полиция нашла мужчину, который устроил стрельбу из пневмата с балкона многоэтажного дома на улице 9 Мая.
19 июля, 03:33
Владельца «Промстроя» не выпустили из СИЗО. Говорят, может уничтожить доказательства
17 июля, 04:45
Невеста в Красноярском крае перед свадьбой отправилась в СИЗО за наркотики
13 июля, 10:08
Голый красноярец пил пиво в центре города и получил 10 суток ареста
В центре Красноярске пожилой мужчина разделся догола и пил пиво, когда мимо проходили дети с родителями.
10 июля, 10:11

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