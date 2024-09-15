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Что говорит красноярский врач, которого лишили гражданства за уклонение от армии
15 сентября, 13:50
Красноярского врача лишили гражданства РФ за уклонение от армии. Читаем приговор
13 сентября, 08:18
Обещают не отправлять на СВО: военком рассказал о весеннем призыве и новых правилах
5 апреля, 09:51
2023
Красноярского блогера-мигранта отправят в армию после провокационных роликов
18 декабря 2023, 10:23
Стало известно, зачем Шойгу приезжал в Красноярск
7 октября 2023, 06:03
С началом осеннего призыва жители Красноярска получат повестки на «Госуслугах»
26 сентября 2023, 14:19
Мать троих детей из Красноярского края отправилась добровольцем на СВО
2 сентября 2023, 13:12
В Красноярске ещё одного военного осудили за самоволку во время СВО
Красноярский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к условному сроку за самоволку.
21 августа 2023, 12:13
В Красноярске двух военных посадили на 5 лет за самоволку во время СВО
10 августа 2023, 12:21
Призывникам запретят уезжать из России сразу после направления повестки
Гражданам России, которые подлежат призыву на военную службу, запретят выезд из России со дня направления повестки.
25 июля 2023, 12:27
Обвиняемый во взрывах на складе боеприпасов в поселке Каменка ушел на СВО
24 июля 2023, 11:47
Призывать в армию собираются до 30 лет. Нижний предел до 21 года решили не повышать
21 июля 2023, 07:44
В Госдуме хотят ужесточить наказания за неявку в военкомат — подробности
20 июля 2023, 09:39
Красноярский военком рассказал о судах над дезертирами
10 июля 2023, 10:33
Военкомы будут отбирать у уклонистов водительские права. В ГИБДД рассказали как
9 июля 2023, 10:42
В Госдуме ответили, потребуется ли мобилизация из-за ухода ЧВК «Вагнер»
4 июля 2023, 09:36
Красноярский военный суд посадил контрактника за уход из части. Он сдался сам
3 июля 2023, 04:55
В Красноярске центр ЧВК «Вагнер» продолжает работу — несмотря на слухи о закрытии
29 июня 2023, 06:39
В Красноярске контрактника приговорили к шести годам строгого режима за дезертирство
29 июня 2023, 04:35
Работает ли центр ЧВК «Вагнер» в Красноярске после мятежа Пригожина? Позвонили туда
26 июня 2023, 10:00

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