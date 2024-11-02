Авиабилеты

NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания NordStar открывает распродажу билетов на путешествия по России. Билеты со скидкой можно найти на рейсы из Красноярска и Норильска.