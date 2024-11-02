prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Авиабилеты

Выбрать дату
Ноябрь
«КрасАвиа» распродает авиабилеты из Красноярска в три города
Авиакомпания «КрасАвиа» открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска в три города.
2 ноября, 07:32
Октябрь
Из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Нижневартовск. Что по ценам?
Авиакомпания «КрасАвиа» возобновляет прямые рейсы из Красноярска в Нижневартовск.
31 октября, 04:31
Из Красноярска распродают билеты в Турцию за 5 тысяч
Авиакомпания Southwind распродает билеты из Красноярска в Анталью по 5,6 тысячи рублей.
28 октября, 12:58
Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?
28 октября, 11:48
Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска в ноябре
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о пяти вариантах небольших путешествий по России в ноябре.
24 октября, 07:03
Красноярка переехала в Сербию. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
21 октября, 12:14
Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы. Сколько стоят билеты?
«Аэрофлот» запускает программу субсидированных перевозок из Красноярска в Пермь. Перелеты стартуют со 2 ноября.
17 октября, 06:32
В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск
С 1 ноября запускают новый субсидированный авиарейс Красноярск–Омск. Его будет выполнять авиакомпания «Россия».
13 октября, 09:51
Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 10 тысяч, в Казань — за 5 тысяч
10 октября, 09:30
Сентябрь
«Россия» возобновит полеты между Москвой и Красноярском на двухэтажных Boeing
Авиакомпания «Россия» решила возобновить полеты на двухэтажных боингах 747-400. Эти самолеты планируется использовать на рейсах между Москвой и Красноярском.
20 сентября, 04:07
Nordwind распродает билеты из Красноярска в Казань за 5 тысяч, из Сочи — за 7 тысяч
19 сентября, 07:27
NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург
Авиакомпания NordStar открывает распродажу билетов на путешествия по России. Билеты со скидкой можно найти на рейсы из Красноярска и Норильска.
16 сентября, 10:27
S7 распродает билеты со скидкой из Красноярска и Новосибирска
Авиакомпания S7 открыла распродажу билетов на авиарейсы из Красноярска и соседнего Новосибирска.
12 сентября, 07:10
Август
Из Красноярска продают билеты со скидкой до Сочи, Казани и Махачкалы
20 августа, 09:22
Июль
Куда недорого слетать из Красноярска в сентябре? Топ маршрутов
30 июля, 03:11
Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи и Казань
Авиакомпания Nordwind объявила распродажу билетов на рейсы из Красноярска в Сочи и Казань.
18 июля, 08:53
Из Красноярска в Пермь запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?
11 июля, 01:40
Полеты из Красноярска в три города России станут дешевле
Росавиация добавила в программу субсидирования рейсов перелеты из Красноярска в три города.
7 июля, 11:14
Из Красноярска запустили рейсы в Санью. Когда и за сколько можно полететь?
Авиакомпания «Россия» открыла прямые регулярные рейсы из Красноярска в город Санью на острове Хайнань в Китае.
1 июля, 01:19
Июнь
Из Красноярска запустят чартеры на Шри-Ланку. Узнали, что по ценам
С ноября этого года из Красноярска на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы. Полетная программа продлится с 13 ноября по 12 мая 2025 года.
26 июня, 11:04

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика