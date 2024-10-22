prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Автомобиль

Выбрать дату
Октябрь
Кибертрак Илона Маска выставили на продажу за 40 миллионов в Красноярске
22 октября, 02:48
«Она прям гигантская!»: в Красноярск привезли кибертрак Илона Маска
20 октября, 09:57
Красноярцам рассказали, как выбрать безопасную незамерзайку для машины
В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, на что стоит обратить внимание при покупке незамерзайки.
15 октября, 02:14
Сентябрь
Сайт реестра электронных повесток заработал в России
В России заработал сайт реестра электронных повесток. Он доступен по адресу реестрповесток.рф.
18 сентября, 09:27
На соревнованиях под Красноярском внедорожник кубарем скатился с горы
Под Красноярском внедорожник кубарем слетел с горы. Машина перевернулась несколько раз.
16 сентября, 05:37
В Красноярске во дворе дома под машиной начал проваливаться асфальт
В Красноярске во дворе одного из домов под припаркованным автомобилем начал проваливаться асфальт.
3 сентября, 09:04
Август
В Красноярске мать посадила ребенка в багажник и поехала
В Красноярске женщина возила маленького ребенка в багажнике своей машины. Инцидент снял один из очевидцев.
29 августа, 02:01
В Красноярске на ходу загорелись «Жигули». Очевидцы тушили авто ведрами с водой
В Красноярске на левобережье на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом «Проспекту Мира» рассказала читательница, которая прислала видео в редакцию.
27 августа, 02:51
Вырастивший самый большой помидор минусинец продаст выигранную «Ниву»
Житель Минусинска Александр Терехов победил на конкурсе «Минусинский помидор» — он вырастил томат весом 2,7 килограмма и получил в качестве приза «Ниву», но решил ее продать.
26 августа, 06:35
«Добро пожаловать в ад»: красноярцы встали в огромную пробку на въезде в город
25 августа, 11:04
В Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской
25 августа, 03:57
60-летняя красноярка решила отомстить шумным соседям и подожгла их автомобиль
В Красноярске в Солнечном местная жительница специально подожгла машину своих соседей. Женщина решила отомстить им за шум из-за ремонта в квартире.
20 августа, 06:39
«Крики были, человека зажало»: в Минусинске автоцистерна упала на машину с людьми
12 августа, 06:31
На новой развязке из Пашенного до конца недели организовали временный объезд
5 августа, 06:29
Июль
«Тойота» въехала в грузовик на трассе под Красноярском и загорелась. Есть погибший
Водитель Toyota въехал в грузовик в Емельяновском районе и погиб.
30 июля, 12:50
«Увидимся через неделю»: красноярцы снова встали в пробку на въезде в город
На въезде в Красноярск вечером 28 июля образовалась пробка — люди ругаются и пытаются подбодрить друг друга.
28 июля, 10:19
Красноярка показала, как изнутри выглядит «Хонда», на которую с 7 этажа упал мейн-кун
Жительница Красноярска Татьяна, являющаяся хозяйкой мейн-куна, показала, как изнутри выглядит поврежденная «Хонда». На нее с 7 этажа свалился кот.
23 июля, 04:48
Красноярец отсудил 600 тысяч за навязанную в автосалоне услугу
В Красноярске юрист отсудил у автосалона пятикратную стоимость навязанной услуги. Ему удалось взыскать больше 600 тысяч рублей.
22 июля, 10:42
В Красноярске мейн-кун упал с высоты и разбил стекло машины
В Красноярске в Солнечном кот выпал из окна многоэтажки и приземлился на припаркованную машину. От удара лобовое стекло автомобиля было сильно повреждено.
19 июля, 12:08
«Летом совсем другой автомобиль». Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин снял второй обзор своего служебного «Москвича 3»
16 июля, 02:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика