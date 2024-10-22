В Красноярске на ходу загорелись «Жигули». Очевидцы тушили авто ведрами с водой

В Красноярске на левобережье на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом «Проспекту Мира» рассказала читательница, которая прислала видео в редакцию.