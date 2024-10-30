На красноярской заправке опровергли информацию о сливе нефтепродуктов в Качу

В Красноярске прокуратура заявила, что на одной из заправок «КНП» установили систему водоотведения для защиты реки Кача от попадания нефтепродуктов. В сети АЗС говорят, что защитная канализация уже была и нефтепродукты не попадали в водоем.