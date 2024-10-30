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АЗС

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Октябрь
На красноярской заправке опровергли информацию о сливе нефтепродуктов в Качу
В Красноярске прокуратура заявила, что на одной из заправок «КНП» установили систему водоотведения для защиты реки Кача от попадания нефтепродуктов. В сети АЗС говорят, что защитная канализация уже была и нефтепродукты не попадали в водоем.
30 октября, 02:38
В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?
21 октября, 06:09
Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае
21 октября, 04:43
Эксперты заявили о существенном замедлении роста цен на бензин в Красноярском крае
В Красноярском крае замедлился рост цен на бензин. Об этом сообщают в Красноярскстате. Если сравнивать с динамикой прошлого года, в этом она существенно ниже.
17 октября, 05:38
В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. Где и на сколько?
4 октября, 02:01
Сентябрь
В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин. На сколько?
18 сентября, 09:57
В Красноярске спустя четыре дня снова подорожал бензин. Где-то на 5 рублей
3 сентября, 06:41
Август
На красноярских заправках бензин подорожал на 6 рублей. Сравниваем цены
29 августа, 04:36
Июль
Почти +5 рублей: на красноярских заправках снова начал дорожать бензин
В Красноярске подорожал бензин — за месяц цена на некоторые виды топлива выросла почти на 5 рублей.
31 июля, 08:40
Депутат пожаловался на заправщиков из-за роста цен на бензин в крае
23 июля, 06:34
В Красноярске на одной из заправок подорожал самый «народный» бензин. На сколько?
1 июля, 02:39
Июнь
Красноярец получил условку за «минирование» заправки, на которой работала его девушка
39-летнего красноярца, который из ревности решил «заминировать» АЗС, на которой работала его девушка, приговорили к условному сроку.
6 июня, 03:33
Апрель
На нескольких заправках в Красноярске снова подорожал бензин. На сколько?
8 апреля, 05:07
Март
В Красноярске на АЗС загорелся заправочный пистолет
В Красноярске в АЗС «25 часов» в районе Свердловской загорелся заправочный пистолет. Пламя удалось быстро потушить.
16 марта, 07:33
Январь
Стало известно, на сколько за год подорожал бензин в Красноярском крае
В Красноярском крае бензин за год подорожал на четыре рубля, заявили в «Красноярскстате».
19 января, 09:19
На нескольких заправках в Красноярске подорожал бензин. Смотрим цены
9 января, 08:13
Ноябрь 2023
На красноярской заправке снова немного снизили цены на бензин
27 ноября 2023, 08:26
Еще -5 рублей: рассказываем, как изменились цены на бензин в Красноярске
20 ноября 2023, 02:48
Статистики заявили, что за год бензин в Красноярском крае подорожал на 13%
17 ноября 2023, 01:29
-2 рубля за неделю: смотрим, как изменились цены на бензин в Красноярске
7 ноября 2023, 02:58

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