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Бадалык

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2024
Воинские захоронения на красноярском Бадалыке обустроят в едином стиле
В Красноярске на кладбище Бадалык разработают общую концепцию благоустройства воинских захоронений. К самим работам планируют приступить в следующем сезоне.
26 августа, 04:02
Инвестор получил разрешение на строительство крематория в Красноярске
21 августа, 04:41
Каким будет красноярский крематорий: показываем проект
19 июля, 01:38
Журналистка решила, что крематорий не строят специально. Она спросила об этом мэра
12 апреля, 11:28
2023
«Ты всегда будешь в наших сердцах». Красноярцы простились с главным волонтером города Оксаной Василишиной
23 декабря 2023, 05:45
Стала известна дата похорон Оксаны Василишиной
22 декабря 2023, 01:45
«Спи спокойно, чемпион»: погибшего в ДТП Назара Хлобозова провожали под аплодисменты
10 ноября 2023, 08:43
Стала известна дата прощания с погибшим в ДТП с автобусом Назаром Хлобозовым
Прощание с погибшим после аварии школьником и регбистом Назаром Хлобозовым состоится 10 ноября.
9 ноября 2023, 10:07
Медведь пришел на кладбище Бадалык и уже сутки скрывается от полиции
На территории красноярского кладбища «Бадалыкское» заметили медведя днем 20 октября. Однако его еще не успели найти.
21 октября 2023, 03:31
В Красноярске по кладбищу Бадалык бегает медведь. Его пытаются поймать
20 октября 2023, 04:51
Красноярцы постоянно захоранивают урны с прахом. Теперь для этого есть правила
В Красноярске изменились нормативы, которые касаются захоронений на кладбищах.
8 октября 2023, 11:38
Мэрия Красноярска считает могилы военных и ветеранов на Бадалыке
4 сентября 2023, 12:54
«За изнасилование, наверное». В Красноярске задержали мужчину, который изнасиловал пенсионерку на кладбище
В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании 64-летней женщины. Он вывел ее в лес под предлогом сбора ягод.
18 июля 2023, 02:29
Рядом с кладбищем «Бадалык» построят микрорайон на 13 тысяч жителей
22 мая 2023, 10:55

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