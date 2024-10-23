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Балкон

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2024
В горсовете не увидели проблемы в участии депутата в конкурсе на лучший балкон
В горсовете Красноярска не увидели проблемы в участии депутата Людмилы Ильиных в конкурсе на лучший балкон — она выиграла в нем 30 тысяч рублей.
23 октября, 12:08
Депутата заподозрили в конфликте интересов за победу в конкурсе — приз отдаст на СВО
17 октября, 10:47
77-летнюю красноярку, которой кусок балкона пробил череп, выписали из больницы
77-летнюю женщину, на которую упал кусок балкона в центре Красноярска, выписали из больницы.
2 августа, 04:36
В Красноярске 8-летняя девочка упала с балкона 5-го этажа. Она была дома с бабушкой
В Красноярске вечером 28 июля восьмилетняя девочка выпала с балкона пятого этажа.
29 июля, 01:09
В Черемушках горела девятиэтажка. Пожар мог начаться из-за брошенного с балкона бычка
В Красноярске горел балкон девятиэтажки на Энергетиков. Пожар мог произойти из-за выброшенной из окна сигареты.
10 апреля, 05:20
В Зеленогорске муж во время развода «случайно» выстрелил в сторону супруги
В Зеленогорске 53-летний мужчина собирался на охоту, но «случайно» выстрелил из ружья в сторону супруги, которая в этот момент находилась на балконе. Осколки рассекли женщине лицо.
12 марта, 12:43
В Железногорске мужчина за два года дважды обокрал одну квартиру
В Железногорске задержали 42-летнего местного жителя, который дважды за два года обокрал одну и ту же квартиру.
10 марта, 11:17
2023
В Красноярске утром загорелись балконы нескольких квартир
23 ноября 2023, 02:14
На голову прохожим: сильный ветер сорвал профлист с балкона на Мира
В Красноярске сильный ветер сорвал профлист с балкона на Мира, 100. Остатки обшивки всë еще опасно колышутся над головами прохожих.
27 октября 2023, 09:59
В Солнечном пьяный мужчина угрожал спрыгнуть с балкона
В красноярском микрорайоне Солнечный мужчина свесил ноги с балкона и угрожал спрыгнуть. Он был пьян.
9 октября 2023, 02:19
«Хотела освежиться». В Дудинке девочка решила посидеть на перилах балкона многоэтажки и напугала соседей
В Дудинке 13-летняя девочка сидела на перилах балкона многоэтажки. К ней приехала полиция.
14 сентября 2023, 06:13

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