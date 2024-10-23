В горсовете не увидели проблемы в участии депутата в конкурсе на лучший балкон

В горсовете Красноярска не увидели проблемы в участии депутата Людмилы Ильиных в конкурсе на лучший балкон — она выиграла в нем 30 тысяч рублей.