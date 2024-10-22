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Бангкок

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Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений
22 октября, 06:24
Жена погибшего в Бангкоке красноярца будет судиться с авиакомпанией
30 апреля, 02:56
Температура в салоне самолета, где у красноярца остановилось сердце, была выше +30
19 апреля, 13:38
Погибшего в Бангкоке красноярца похоронили в Кемерове
13 апреля, 02:23
Тело погибшего в Бангкоке красноярца вернули в Россию
11 апреля, 02:13
Что происходило в душном самолете из Таиланда, где у красноярца остановилось сердце
2 апреля, 12:28
Тайские врачи не отдают супруге тело умершего в Бангкоке красноярца
2 апреля, 07:08
В Таиланде скончался красноярец, который впал в кому в душном самолете
29 марта, 08:26
Тайские врачи запросили миллионы за лечение красноярца, впавшего в кому в самолете
29 марта, 05:54
Красноярец впал в кому в душном самолете из Бангкока
29 марта, 01:31
Еще один самолет из Красноярска в Таиланд задержали. Пассажиры ждут уже 7 часов
Из аэропорта Красноярск ночью не вылетел рейс в столицу Таиланда. Время вылета меняли дважды.
10 января, 04:32
2023
«Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в Москву, Сочи и другие города
22 декабря 2023, 02:19
«Аэрофлот» начинает летать из Красноярска в Таиланд. Что по ценам?
«Аэрофлот» возобновил прямые регулярные полёты в Таиланд из регионов.
7 июля 2023, 13:22

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