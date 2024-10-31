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Реестры блогеров и майнеров, чат-боты для учителей: какие законы появятся с 1 ноября
31 октября, 07:02
Банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
Банки подняли проценты по ипотеке. Средняя ставка — 25%, но с учетом страховок и надбавок она составляет 35%. О повышении ставок по всем рыночным программам, в частности, сообщил Сбербанк.
3 октября, 06:51
Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зиме
20 сентября, 07:32
Спрос упал, но не цены: что происходит на рынке недвижимости и чего ждут аналитики
9 сентября, 08:02
Красноярск назвали городом-миллионником с самой доступной ипотекой в стране
Журналисты посчитали, что с уходом льготной ипотеки Красноярск станет городом-миллионником с самой доступной ипотекой в стране. При этом ежемесячный платеж будет большим.
24 июня, 13:29
Эксперты рассказали, подорожают ли шины в Красноярске
21 марта, 12:32
Житель края должен банкам больше полумиллиона. А как в других регионах?
Объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя Красноярского края составляет 508 тысяч рублей. За год эта сумма выросла на 93 тысячи рублей.
12 марта, 07:52
Здание бывшего банка «Кедр» снова продают в Красноярске. Теперь за 71 млн
В Красноярске здание бывшего банка «Кедр» вновь выставили на продажу. Его пытаются продать минимум с 2017 года.
28 февраля, 12:37
Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и почему он может лопнуть
Эксперт рассказал, что такое «ипотечный пузырь», почему он может лопнуть и какие последствия у этого будут.
15 февраля, 12:29
Фонд капремонта собирается списывать долги с банковских карт красноярцев
6 февраля, 12:19
Приложение Сбера вернулось в AppStore под новым названием
Сбер выпустил новое официальное приложение в AppStore. Это как минимум третья копия с момента удаления.
1 февраля, 06:34
Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 20% годовых
17 января, 01:20
Центробанк назвал регионы с высокими и низкими ставками по ипотеке. А что в крае?
Центробанк опубликовал итоги ипотечного кредитования за 2023 год.
16 января, 08:35
Baza: сотрудник Совкомбанка угрожал женщине из-за долгов ее мобилизованного сына
12 января, 12:26
Красноярский ТЦ «Авеню» остался почти без арендаторов. Что там появится?
10 января, 05:41
2023
Житель края нашел стикер для оплаты картой и потратил 20 тысяч рублей
Мужчина нашел на улице стикер для оплаты картой и потратил с его помощью 20 235 рублей. На эти деньги он заправил машину, купил продукты и алкоголь.
17 декабря 2023, 10:25
Звезду шоу «Дом 2» из Красноярска признали банкротом. Он должен банкам 2,5 миллиона
Красноярец и звезда реалити-шоу «Дом 2» Андреа Авалиани задолжал банкам более 2,5 миллиона рублей и попросил признать себя банкротом.
13 декабря 2023, 01:18
На «Мясничий» экс-депутата Гольдмана подали в суд. Сеть должна банку 30 миллионов
28 ноября 2023, 04:34
Красноярцы стали пропускать платежи по ипотеке. Почему?
Жители Красноярска, которые взяли ипотеку в августе и сентябре, стали пропускать платежи по ней.
27 ноября 2023, 01:58
Красноярцы жалуются на массовый сбой «Сбера». Не могут расплатиться картами «Мир»
Жители Красноярска столкнулись проблемами при оплате картой «Сбербанка» в магазинах. Людям предлагают оплачивать продукты наличкой или картами других банков.
27 октября 2023, 12:36

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