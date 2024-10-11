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Банкротство

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Октябрь
Прокуратура уличила мэрию Красноярска в нарушениях на дорожных контрактах
11 октября, 08:55
В Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВО
10 октября, 06:25
Сентябрь
Связанный с Егоровым мясокомбинат задержал зарплату работникам на 6 миллионов
18 сентября, 12:06
В Красноярске задолжавшую жителям муниципальную УК просят признать банкротом
16 сентября, 23:43
Август
Проектировавшая метро Красноярска компания Митволя собирается банкротиться
17 августа, 04:38
Завод «Млада» хотят обанкротить. Это один из крупнейших производителей молока в крае
В Красноярском крае хотят признать банкротом завод «Млада». Это одно из крупнейших предприятий в регионе по производству молока, молочных напитков и соков.
12 августа, 10:09
Июнь
Суд отказался банкротить экс-проектировщика красноярского метро
Арбитражный суд Красноярского края отказал в иске о признании банкротом АО «КрасноярскТИСИЗ», которое занималось проектированием красноярского метро.
24 июня, 12:00
Магазины не работают с уярским мясокомбинатом, связанным с Егоровым. Почему?
«Уярский мясокомбинат», который связан с красноярским бизнесменом Владимиром Егоровым, перестал поставлять продукцию в магазины.
19 июня, 06:40
Суд признал беглого экс-депутата Гольдмана банкротом. Такой иск подавал Сбербанк
7 июня, 03:52
Май
С обанкротившейся «Реставрации» требуют 171 миллион за сползающий склон в Студгородке
Суд обязал обанкротившееся ООО СК «Реставрация» выплатить 171 миллион рублей, потраченных из городского бюджета на аварийно-восстановительные работы на улице 2-й Огородной.
2 мая, 11:43
Апрель
В Красноярске мэрия хочет выделить 200 млн двум муниципальным УК на оплату долгов
12 апреля, 11:33
Март
Ферросплавный завод под Красноярском продали за полмиллиарда. Кто его купил и зачем?
24 марта, 06:06
Бизнесмен обанкротил компанию, чтобы не выплачивать почти 100 млн долга
5 марта, 06:35
В Красноярске достроили высотку в ЖК «Панорама» — девять лет спустя
1 марта, 07:50
Февраль
Сбербанк требует признать банкротом «Мясничий» из-за долга в 609 миллионов
8 февраля, 02:27
Январь
С холдинга Гольдмана требуют миллиард рублей за долги по облигациям
26 января, 04:34
Сбербанк хочет обанкротить Гольдмана, его холдинг и предприятия
10 января, 13:06
Декабрь 2023
Звезду шоу «Дом 2» из Красноярска признали банкротом. Он должен банкам 2,5 миллиона
Красноярец и звезда реалити-шоу «Дом 2» Андреа Авалиани задолжал банкам более 2,5 миллиона рублей и попросил признать себя банкротом.
13 декабря 2023, 01:18
Ноябрь 2023
Компании Гольдмана не выплатили по облигациям 45 миллионов. На счетах нет средств
22 ноября 2023, 05:30
200 млн вкладов и 257 заявлений: что рассказали в полиции о кооперативе Гольдмана
14 ноября 2023, 08:41

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