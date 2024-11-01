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Бар

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Ноябрь
Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита
1 ноября, 11:54
Октябрь
В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле
В центре Красноярска, на барной улочке, открывается новое заведение — бар «Соседка».
25 октября, 05:39
Август
В Красноярске в «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню
В Красноярске в гриль-баре «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню. Они пожаловались в Роспотребнадзор.
29 августа, 02:34
Красноярца заставили заплатить в ресторане за разбитый бокал. Это законно?
Краевой Роспотребнадзор рассказал, должны ли посетители общепита платить за разбитую посуду.
24 августа, 04:43
В центре Красноярска откроется еще один бар. Вот когда
В Красноярске в центре откроется новый бар «Соседка».
23 августа, 07:49
В Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлями
23 августа, 02:52
Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране
23 августа, 01:09
В красноярском ЦУМе откроется бар. Оттуда выгнали «Нетипичную пельменную»
На месте закрывшейся «Нетипичной пельменной» в торговом комплексе «ЦУМ» откроется Harat's Pub.
7 августа, 02:10
Июль
«Ты уже натанцевался»: красноярец обвинил охранников бара «Чё почём» в избиении
31 июля, 05:33
Только одно красноярское заведение попало в шорт-лист главной барной премии
31 июля, 01:59
В центре Красноярска почти за девять миллионов продают популярный бар
30 июля, 04:17
В Красноярске закрылся бар «Глас» на Маркса. Он проработал два года
В Красноярске закрылся винный бар «Глас» на Карла Маркса.
29 июля, 07:56
Июнь
У бара «Чё почём» снова устроили массовую драку. Парней пыталась разнять девушка
Компания парней устроила драку центре Красноярска у бара «Чё почём». На место выезжала полиция.
10 июня, 01:40
Подруг не пустили в бар «Но это не точно», и они пожаловались в Роспотребнадзор
В Красноярске двух подруг отказались впускать бар «Но это не точно» без паспортов. Они пожаловались на это в Роспотребнадзор.
6 июня, 02:52
«Посмотрел как-то не так». После драки у бара на Молокова возбудят дело. Мужчину били семеро человек
3 июня, 05:06
Возле бара на Молокова произошла массовая драка. Одного парня увезли в больницу
1 июня, 02:21
Май
В Красноярске закроют ночные пивные в домах. Депутат пошел обсуждать это в бар
30 мая, 08:12
Красноярцы выбрали лучшие караоке-бары. Вот топ-3
Жители Красноярска составили рейтинг лучших автошкол. Рассказываем, кто возглавил топ.
19 мая, 12:09
В Красноярске закрывается популярный бар Mods
В Красноярске после 7 лет работы закрывается бар The Mods на Взлетке.
13 мая, 06:20
В Красноярске стало больше караоке-баров. Но в топ самых музыкальных город не попал
В Красноярске выросло количество караоке-баров — с 2019 года их стало больше на 82%.
13 мая, 02:39

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