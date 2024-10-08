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Баржа

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На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо
В Красноярском крае в Таймырском Долгано-Ненецком районе нефтепродукты попали в реку. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.
8 октября, 01:45
В Красноярском крае столкнулись две баржи
В Красноярском крае в Лесосибирске столкнулись две баржи. Судна перевозили минеральный концентрат.
9 сентября, 02:52
Рыбаки на катере влетели в баржу под Дивногорском. Одному удалось спастись
17 августа, 05:21
2023
Мэрия пытается убрать плавучее кафе за ТЦ «Красноярье» — что об этом думают владельцы
21 августа 2023, 07:22
В Красноярском крае начала тонуть баржа
В Казачинском районе края баржа с щебнем напоролась на препятствие в Енисее.
7 августа 2023, 07:07

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