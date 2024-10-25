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Бассейн

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Октябрь
В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман
25 октября, 06:23
Сентябрь
В Свердловском районе построят спорткомплекс с бассейном. Когда открытие?
В Красноярске в Свердловском районе планируется построить спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
20 сентября, 01:52
Август
Где поплавать в Красноярске? Топ крытых бассейнов
24 августа, 06:11
Июль
Под Красноярском на 60 суток закрыли бассейн, где ребенок мог заразиться менингитом
30 июля, 06:49
В Красноярске заработал новый комплекс с уличными бассейнами. Как там?
29 июля, 08:14
Уничтожили наследие ради ОПГ: главный инженер Татышев-парка пошел под суд за бассейны
26 июля, 07:31
Девочка покупалась в открытом бассейне под Красноярском и заболела менингитом
17 июля, 05:42
Базы отдыха в окрестностях Красноярска. Куда съездить этим летом и сколько это стоит
13 июля, 03:21

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