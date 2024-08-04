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Баста

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Несостоявшийся из-за мятежа Пригожина концерт Басты всё-таки перенесли. Когда?
4 августа, 10:26
Баста в Красноярске поругался с гаишниками и прошелся пешком по Октябрьскому мосту
10 июня, 03:50
Баста ошибся в названии острова Татышев — но красноярцы его простили
5 июня, 06:01
На VK Fest в Красноярск приедут Баста, Хаски, Инстасамка и другие
Организаторы VK Fest назвали артистов, которые приедут выступать в Красноярск. Фестиваль пройдет в нашем городе впервые — на острове Татышев 8 июня.
11 апреля, 08:23
Баста объявил весенний тур, но Красноярска в нем не оказалось. Почему?
12 февраля, 11:58
Красноярцам вернули почти 400 тысяч рублей за несостоявшийся концерт Басты
После вмешательства краевого Роспотребнадзора организатор концерта Басты в Красноярске «Небо Рекордс» вернул жителям края почти 400 тысяч рублей за несостоявшееся выступление артиста.
12 февраля, 04:19
Минспорта: в этом году в «Платинум Арену» вернутся концерты
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский заявил, что в 2024 году в «Платинум Арене» состоятся концерты.
22 января, 12:32
2023
Организатор концерта Басты объявил об объявлении новой даты выступления в Красноярске
6 декабря 2023, 08:48
Красноярцам все еще не возвращают деньги за билеты на несостоявшийся концерт Басты
За пять месяцев 64 жителя Красноярска обратились в краевой Роспотребнадзор из-за несостоявшегося концерта Басты. 19 человек все еще не могут вернуть деньги за билеты.
4 декабря 2023, 04:19
Красноярцам не возвращают деньги за билеты на несостоявшийся концерт Басты
28 сентября 2023, 08:22
Почему концерт Басты не могут провести в Красноярске после мятежа Пригожина?
22 сентября 2023, 11:43
Красноярцам начали возвращать деньги за несостоявшийся концерт Басты
В Роспотребнадзор обратились люди, которые столкнулись с проблемой возврата денег за несостоявшийся концерт Басты. Ведомство направило запросы организаторам мероприятия. Некоторым покупателям уже вернули деньги.
19 сентября 2023, 05:32
Организаторы концерта Басты обвинили краевые власти в переносах выступления
7 сентября 2023, 08:49
Красноярцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Басты
25 августа 2023, 04:39
В Красноярске перенесли концерт Басты из-за «безопасности»
25 июня 2023, 06:23

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