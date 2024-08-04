Красноярцам все еще не возвращают деньги за билеты на несостоявшийся концерт Басты

За пять месяцев 64 жителя Красноярска обратились в краевой Роспотребнадзор из-за несостоявшегося концерта Басты. 19 человек все еще не могут вернуть деньги за билеты.