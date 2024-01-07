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Батон

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Январь
В Красноярске загорелось помещение под магазином «Батон»
В Красноярске на Шумяцкого, 1 горит подвал под магазином «Батон» — из помещения валит сильный дым.
7 января, 07:43
Октябрь 2023
Креветки и горбуша: гастроблогер приготовил морской ужин с продуктами из «Батона»
17 октября 2023, 13:00
Гастроблогер приготовил блюда азиатской и балканской кухни с продуктами из «Батона»
10 октября 2023, 13:34
В магазинах Красноярска впервые появились мини-яйца. Уже видели?
В красноярских магазинах заметили яйца третьей категории. Это самые маленькие из всех видов яиц.
6 октября 2023, 10:34
Июль 2023
Жительница Минусинска заявила, что ее с ребенком выгнали из «Батона» во время бури
14 июля 2023, 08:42
В «Батоне» нашли партию гранатового сока с осколками стекла внутри
13 июля 2023, 07:23
Роспотребнадзор проверил более 100 магазинов «Красный яр» и «Батон». Что там не так?
4 июля 2023, 04:35
Июнь 2023
«Батон» прокомментировал историю, когда красноярка отсудила у них 9 тысяч за колготки
Сеть магазинов «Красный Яр», в которую входят дискаунтеры «Батон», прокомментировала историю с судом из-за колготок.
30 июня 2023, 06:51

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