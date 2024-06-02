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Байкит

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Июнь
Подростки угнали машину отца и разбились. Двое парней погибли
2 июня, 03:43
Апрель
На севере края пара погибла в пожаре. Они до утра пили с друзьями и уснули
В Эвенкийском районе в пожаре погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело.
13 апреля, 08:26
Март
Тело блокадницы вернули с кладбища для безродных и перезахоронили в селе Байкит
В селе Байкит Красноярского края перезахоронили пережившую ленинградскую блокаду Валентину Чебыкину, которую ранее погребали на кладбище для безродных.
3 марта, 09:01
Февраль
Тело блокадницы вернут домой с кладбища для безродных в Красноярске и перезахоронят
27 февраля, 01:57
Январь
«Лежит под табличкой с номером». В Красноярске блокадницу похоронили на кладбище для безродных
26 января, 07:18
Декабрь 2023
Красноярец рассказал, как людей пытались вывезти с севера на «ужасном» самолете
18 декабря 2023, 01:44
Июль 2023
На севере Красноярского края перевернулась лодка с тремя людьми. Одного все еще ищут
В Эвенкийском районе три жителя опрокинули лодку. Одного из них до сих пор ищут спасатели.
11 июля 2023, 01:57

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