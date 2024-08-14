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Белинского

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Август
В Красноярске женщина упала на припаркованную машину с 14 этажа. Она погибла
В Красноярске с общего балкона многоэтажного дома на Белинского выпала 38-летняя женщина.
14 августа, 05:30
Август 2023
В Красноярске вместо надписи Coca-Cola рисуют мурал святителя Луки
В Красноярске в доме на Белинского, 3 рисуют мурал с изображением святителя Луки. Об этом рассказали в агентстве печати и массовых коммуникаций края.
30 августа 2023, 08:09
Жителям нескольких улиц Красноярска досрочно вернули горячую воду
В Красноярске в дома на нескольких улицах досрочно вернули горячую воду. Об этом сообщили в СГК.
19 августа 2023, 02:26

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