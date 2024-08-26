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Белки

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2024
«Спасибо, +1 фобия»: в Красноярском крае из-за белок едва не сгорело колесо обозрения
В Красноярском крае в городском парке Железногорска задымилось колесо обозрения. Спасатели считают, что виноваты в этом белки.
26 августа, 07:28
У сусликов — первое место. Животные покусали больше сотни жителей Красноярска и края
15 августа, 01:53
2023
Избитого бельчонка вылечили и вернули в красноярский Центральный парк
Травмированный бельчонок вернулся в красноярский Центральный парк.
6 сентября 2023, 09:07
Травмированному в Центральном парке Красноярска бельчонку становится лучше
Травмированный в красноярском Центральном парке бельчонок идёт на поправку.
30 августа 2023, 02:41
«Сильно ударили»: бельчонка без сознания нашли в Центральном парке Красноярска
Красноярка Эльвира Ляпина рассказал, что в Центральном парке нашли бельчонка без сознания. Этот зверек был «всеобщим любимцем».
25 августа 2023, 02:38
Можно ли заразиться бешенством от красноярских белок? Ответ Роспотребнадзора
Жительница Красноярского края обратилась в Роспотребнадзор — она спросила, можно ли заразиться бешенством от укуса белки.
17 августа 2023, 12:29
В Красноярске на пороге минлесхоза нашли бельчат. У них проблемы со здоровьем
В Красноярске у входа в краевой минлесхоза нашли четверых бельчат. Их мамы не было рядом.
29 июля 2023, 09:51

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