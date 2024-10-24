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Беременность

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В 2025 году в Красноярске откроют первый государственный центр ЭКО
24 октября, 11:51
Мать троих погибших от отравления детей сейчас беременна. Она в тяжелом состоянии
22 сентября, 09:20
Больше половины машин красноярской скорой помощи «существенно изношены»
19 сентября, 04:03
Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями
16 августа, 11:08
Врачи переубедили почти две тысячи красноярок делать аборт. А пять тысяч не смогли
13 августа, 01:49
В Красноярске спустя 20 лет нашли убийцу беременной женщины
44-летнего жителя Красноярска будут судить за преступление 20-летней давности. Его обвиняют в убийстве беременной женщины (часть 2 статья 105 УК РФ).
31 июля, 08:37
Минздрав утвердил новые правила абортов — что с ними не так? Поговорили с гинекологом
12 июля, 08:16
Красноярки стали чаще рожать первенца после 30 лет. Старородящими их уже не называют
Главврач краевого центра охраны материнства и детства Вадим Янин рассказал, что жительницы Красноярского края стали чаще рожать первого ребенка только после 30 лет.
17 июня, 08:12
Красноярские кардиохирурги спасли жизнь беременной женщине
В Красноярске врачи центра сердечно-сосудистой хирургии спасли беременную женщину с жизнеугрожающей тахикардией.
29 мая, 02:23
Экс-депутату назначили обязательные работы за беременную от него 15-летнюю школьницу
28 мая, 06:35
Красноярец задушил беременную подругу из-за секса. Его задержали спустя 20 лет
В Красноярске задержали мужчину, который больше 20 лет назад задушил свою беременную подругу. Все эти годы мужчина всячески отрицал свою причастность к её смерти.
25 апреля, 04:33
В России побит рекорд по покупке тестов на беременность. А что в Красноярске?
1 апреля, 09:32
Могла потерять ребенка. Перед Новым годом красноярские врачи спасли беременную с разрывом мочевого пузыря
Врачи Красноярской клинической больницы № 4 спасли беременную жительницу с разрывом мочевого пузыря.
16 января, 02:17
Вынесен приговор женщине, которая не хотела делать аборт и выкинула младенца в туалет
В Кежемском районе Красноярского края осудили 34-летнюю женщину, которая родила дочь и выбросила ее в уличный туалет. Ребенок был нежеланным.
12 января, 11:20
2023
Красноярский край попал в число регионов, где чаще всего делают аборты
Красноярский край попал в число регионов России с самым высоким количеством абортов.
6 июля 2023, 10:40

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