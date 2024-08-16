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Березовский район

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Август
Экс-глава сельсовета продал землю под Красноярском за 2 тысячи вместо 2 миллионов
16 августа, 08:53
В минздраве рассказали о состоянии туристов после опрокидывания автобуса
4 августа, 01:27
Под Красноярском автобус с туристами опрокинулся в кювет. 10 человек пострадали
3 августа, 11:48
Июль
В карьере под Красноярском утонул парень. Ему было 26 лет
Утонувший отдыхал в компании друзей в Березовском районе. Трое плавали в карьере и начали тонуть. Двое успели спастись.
18 июля, 13:20
Июнь
В Красноярском крае на Мане построят экоотель за 108 миллионов рублей
В Красноярском крае планируют построить экоотель «5 элемент» на берегу Маны в Березовском районе.
18 июня, 12:14
Участникам СВО из Красноярска и Березовки не платят зарплату и компенсации за травму
Двоим участникам СВО из Красноярского края не выплачивали положенные деньги: одному зарплату, а второму — компенсацию за травму.
17 июня, 02:47
«Криминального экс-депутата» из Березовки Александра Велькера будут судить
4 июня, 01:59
Жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ
1 июня, 08:05
Май
На трассе под Красноярском в жуткой аварии погибли два человека
На трассе в Березовском районе Красноярского края столкнулись две легковушки. На месте погибли два человека.
21 мая, 01:20
Под Красноярском с рельсов сошли пять грузовых вагонов. Поезда теперь задержатся
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино.
19 мая, 07:27
150 гектаров возле Есауловской петли требуют вернуть из рук частников
14 мая, 09:14
Апрель
Под Красноярском перевернулась лодка с двумя рыбаками, один утонул
На реке Есауловка в Березовском районе Красноярского края перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них утонул.
29 апреля, 04:12
Полиция нашла 13 нелегальных мигрантов. Им предлагали заключить контракт с Минобороны
9 апреля, 02:43
Март
Больше 11 косуль и маралов загрызли бездомные собаки на Столбах в Красноярске
27 марта, 10:04
Новосибирская фирма хочет построить коттеджный поселок под Красноярском за 7 млрд
Новосибирская фирма собирается построить коттеджный поселок в Березовском районе края. Эта же компания собирается открыть в Красноярске термальный комплекс.
20 марта, 01:19
Под Красноярском бездомных собак убивают самодельными петлями в лесу
11 марта, 10:33
Февраль
В Красноярском крае стали чаще регистрировать частные загородные дома. Где и почему?
Жители Красноярского края стали регистрировать больше частных загородных домов. Чаще всего — в Емельяновском районе.
8 февраля, 10:45
Декабрь 2023
Из-за массовых отключений света в морозы возбудили уголовное дело
13 декабря 2023, 10:28
Житель Берёзовского района погиб от угарного газа в мороз. Не было электричества
Семья пыталась прогреть дом с помощью бензинового генератора, но все трое отравились угарным газом. Мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали.
10 декабря 2023, 05:15
Октябрь 2023
Вблизи сел под Красноярском заметили медведя
Около сел в Березовском районе 26 октября был замечен медведь.
27 октября 2023, 03:13

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