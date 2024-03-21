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Берёзовский район

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Март
В крае «недосчитались» 150 тысяч избирателей в списках на выборах. Куда они делись?
21 марта, 10:43
Июль 2023
В Енисее утонули двое мужчин — утонувших уже 55 человек
В Енисее утонули двое мужчин. Один — в районе Иннокентьевска на Таймыре, второй — в районе Ермолаево в Берёзовском районе.
27 июля 2023, 07:12
На трассе под Красноярском в смертельном ДТП погибла женщина
В Берёзовском районе на трассе Р-255 в районе деревни Малая Кускунка случилось ДТП с как минимум одним погибшим.
19 июля 2023, 09:49
Сбежавшего с ружьями детдомовца из Бородино нашли в СНТ под Красноярском. Подробности
Стало известно, почему в городе Бородино подросток ушёл из детдома и похитил у отца своего друга два ружья.
18 июля 2023, 08:06
Под Красноярском грибники нашли сгоревший автомобиль со скелетом женщины внутри
Жителя Хабаровска подозревают в том, что он убил свою сожительницу, сжёг её тело вместе с машиной в лесу Берёзовского района Красноярского края.
12 июля 2023, 08:39
Роспотребнадзор проверил «Бархатовскую» птицефабрику. Что там не так?
На «Бархатовской» птицефабрике нашли многочисленные нарушения.
6 июля 2023, 08:37

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