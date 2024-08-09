В Красноярском крае зафиксировали еще два случая бешенства

В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. В службе ветнадзора по Красноярскому краю рассказали, что в регионе зафиксировали еще два случая смертельно опасной болезни.