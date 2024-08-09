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Бешенство

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2024
На юге Красноярского края бешеный волк напал на людей и скот
9 августа, 08:40
Собаки покусали более 4 тысяч жителей края за год. Пострадавших стало больше
4175 жителей Красноярского края обратились за медпомощью из-за укусов собак в 2023 году.
21 марта, 03:42
В Красноярске собаки напали на президента федерации триатлона
В Красноярске стая бродячих собак напала на председателя федерации триатлона края Владимира Мусиенко. Сейчас ему предстоит лечение.
13 марта, 08:43
Губернатор посадил на карантин по бешенству отдельную квартиру в Солнечном
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ об установлении карантина по бешенству животных в отдельной квартире и прилегающей к ней территории в микрорайоне Солнечный в Красноярске.
29 января, 05:17
В Солнечном после смерти домашней кошки от бешенства привили больше 750 питомцев
22 января, 11:53
В Красноярском крае зафиксировали еще два случая бешенства
В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. В службе ветнадзора по Красноярскому краю рассказали, что в регионе зафиксировали еще два случая смертельно опасной болезни.
20 января, 06:50
Смотрим, как жители Солнечного несут домашних животных прививаться от бешенства
В Красноярске в микрорайоне Солнечный у домашней кошки выявили случай заболевания бешенством. Сейчас ветеринары бесплатно вакцинируют животных в радиусе 500 метров от очага заражения. В «красную» зону попали 25 домов.
19 января, 07:33
В Солнечном кошка заболела бешенством. Красноярцам и их питомцам стоит бояться?
19 января, 07:04
В Солнечном домашняя кошка заболела бешенством. В зону риска попали 25 домов
19 января, 01:39
2023
Стало известно, почему могла умереть рысь, вышедшая к людям в Енисейске
Рысь, которая в конце ноября вышла к людям в Енисейск, могла погибнуть из-за бешенства и паразитов.
11 декабря 2023, 08:57
Могут объявить карантин. Рядом с Красноярском зафиксировали вспышку бешенства
В Емельяново зафиксировали вспышку бешенства — заболела собака.
14 октября 2023, 09:41
За год собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края
В Красноярском крае от укусов собак пострадали больше трех тысяч жителей.
28 сентября 2023, 03:43
Под Красноярском бешеная лиса загрызла двух собак и напала на их хозяйку
В Емельяновском районе Красноярского края лиса зашла во двор частного дома, загрызла двух собак и напала на хозяйку.
25 июля 2023, 07:43
В Красноярском крае выявили вспышку бешенства
В деревне Вознесенка Ермаковского района выявили вспышку бешенства.
20 июля 2023, 11:59

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