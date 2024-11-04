prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Безопасность

Выбрать дату
Ноябрь
Ночью в поселке Кедровый сгорел единственный храм
Деревянный храм Петра и Февронии сгорел ночью в поселке Кедровый. В нем никто не пострадал, но здание тушили около часа.
4 ноября, 03:06
Октябрь
В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ
В Красноярске начали капитальный ремонт старейшей школы Советского района. Её закрыли еще 4 года назад. Речь идет об образовательном учреждении №66 (бывшая 70 школа). Причем ни копейки бюджетных денег не потратят. Все расходы взял на себя застройщик.
29 октября, 12:26
Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки
24 октября, 08:11
Лодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествия
19 октября, 02:52
В Красноярске запретят остановку и стоянку на улице Сурикова
В Красноярске сегодня, 16 октября, в 21:00 запретят остановку и стоянку в районе храма на улице Сурикова.
16 октября, 11:31
«Столбы» частично закрыли для туристов из-за медведей
На «Красноярских Столбах» ввели запрет на посещение центральной части нацпарка ночью из-за выходов медведей. Одного зверя заметили в районе кордона Лалетино и Второй Поперечной.
8 октября, 10:50
Сентябрь
Красноярских водителей просят «переобуться». ГАИ советует сделать это уже сейчас
30 сентября, 01:55
Август
В Красноярске возбудили дело из-за «домов-убийц». Их ремонтировали к Универсиаде
28 августа, 11:59
Подъем на скалу Ермак начали делать безопаснее после смерти туристки
14 августа, 02:07
Июль
В Красноярске установлено более 5 тысяч камер. Кто ими пользуется?
18 июля, 08:59
На крыше мэрии срезают вывеску «Красноярск орденоносный»
11 июля, 11:10
«Чревато инсультом». Безопасно ли отдыхать на Красноярском море? Ответ Роспотребнадзора и спасателей
Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора рассказали, безопасно ли отдыхать и купаться на Красноярском море.
8 июля, 01:44
Урбанистка рассказала, почему запрещено купаться в Красноярске
6 июля, 06:51
Красноярцы требуют запретить электросамокаты после появления нового кикшеринга
1 июля, 11:46
Июнь
Почему на миллион красноярцев сделали один пляж? И что делать, чтобы люди не тонули
27 июня, 11:58
Против сотрудников «Татышев–парка» возбудили дело из-за утонувшего подростка
27 июня, 03:18
Режим повышенной готовности ввели из-за медведей в Красноярске
11 июня, 12:59
Май
В МЧС просят красноярцев не купаться. Пока рано и холодно
В МЧС призывают жителей Красноярска и края пока не купаться в водоемах — вода еще не прогрелась.
19 мая, 05:45
В аэропорту Красноярска попросили пассажиров приезжать заранее. Почему?
18 мая, 08:04
Опасно ли летать на российских самолетах после двух лет санкций? Говорим с экспертами
17 мая, 07:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика