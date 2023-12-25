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Бирилюсский район

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Декабрь 2023
В Красноярском крае под лед провалились трое человек. Их пока не нашли
25 декабря 2023, 02:54
Октябрь 2023
Житель Красноярского края продавал несуществующие доски и попал в колонию
Житель Бирилюсского района отправился в колонию за продажу несуществующих пиломатериалов.
29 октября 2023, 12:29
Сентябрь 2023
Житель Красноярского края пошел на СВО из-за долга по алиментам
27 сентября 2023, 05:22
«Ноги торчали из ямы»: СК рассказал подробности смерти пропавшей 8-летней девочки
11 сентября 2023, 02:02
Июль 2023
«Не умел плавать». В Красноярском крае 16 летний школьник купался с друзьями и утонул у них на глазах
В Красноярском крае сегодня, 28 июля, утонули два человека. Оба случая произошли на реке Чулым.
28 июля 2023, 10:22
Июнь 2023
Главу сельсовета в Красноярском крае обвинили в махинациях с социальным жильем
В Красноярском крае главу Рассветовского сельсовета Бирилюсского района отстранили от работы за махинации с жильём.
23 июня 2023, 06:28
«Людей бросили в опасности». Полсотни жителей Малой Кети живут в полуразрушенных домах — без связи, дорог и врачей
2 июня 2023, 04:00

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