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Бизнес

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Октябрь
Земля без Гольдмана настолько очистилась: рассказываем о самых богатых аграгриях края
30 октября, 09:00
Элитные ЖК, нефть и госконтракты: рассказываем о бизнесах красноярских депутатов
23 октября, 10:09
Бизнес на «хохлах» и «обамках»: владелец «Славицы» вошёл в топ-20 богатых красноярцев
17 октября, 10:05
Кто самый богатый человек в Красноярском крае?
6 октября, 14:43
В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»
3 октября, 02:01
Сентябрь
Bellini будет готовить для «Аэрофлота». Еще они вместе займутся гастротуризмом
Известный красноярский ресторанный холдинг Bellini и «Аэрофлот» собираются сотрудничать и развивать гастрономический туризм.
5 сентября, 09:00
Август
В Красноярске снова пытаются продать барную улицу. На этот раз за 60 миллионов
В Красноярске снова продают барную улицу. Речь идет о крафтовом кластере «Подворотня».
2 августа, 04:01
Июль
В Красноярске бабушка стала бизнес-партнером шеф-повара. Она продавала цветы на улице
В Красноярске 85-летняя пенсионерка стала бизнес-партнером шеф-повара Евгения Баранникова. До этого женщина торговала цветами на улице.
24 июля, 08:42
Красноярск оказался в конце рейтинга городов с высоким качеством жизни
10 июля, 09:40
Урбанистка рассказала, почему запрещено купаться в Красноярске
6 июля, 06:51
Июнь
В Красноярске готовят большие площади для крематория
21 июня, 12:38
Мэрия Красноярска хочет отобрать землю у владельца бань «Сундуки» на Базаихе
В Красноярске мэрия судится с владельцем бань, расположенных на Базаихе. Власти просят признать бизнес незаконным.
5 июня, 09:32
Краевые власти обещали дать бизнесменам 25 млн на массовые события. Вот чего они ждут
Правительство Красноярского края запустило конкурс на предоставление субсидий бизнесменам для проведения массовых мероприятий. Рассказываем, зачем это властям и какие у них требования.
4 июня, 01:25
Май
Увидимся в суде: как не вылететь из арендованного помещения из-за арендодателя?
16 мая, 12:03
Апрель
Две красноярки попали в лонг-лист Forbes «30 до 30»
Журнал Forbes опубликовал лонг-лист из 100 номинантов на участие в ежегодном рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет. В него вошли две уроженки Красноярска.
23 апреля, 05:15
Директора Бархатовской птицефабрики осудят за продажу яиц своей фирме по низкой цене
12 апреля, 04:18
Сколько заработали компании Киркорова, Гагариной и других звезд в 2023 году
По итогам 2023 года компании, которые принадлежат Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, показали рекордные прибыли.
3 апреля, 07:26
Член богатейшей семьи Красноярска стал долларовым миллиардером
3 апреля, 04:16
Март
«С таджиком не поеду». После теракта уроженцы Таджикистана столкнулись с агрессией. А что в Красноярске?
26 марта, 06:28
«Самый эксцентричный» экс-министр культуры края Елена Мироненко стала бизнес-коучем
Экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко решила стать бизнес-коучем.
13 марта, 05:52

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