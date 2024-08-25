Бизнес-центр

Апартаменты за 30 миллионов . На набережной Качи начали строить 15-этажный бизнес-комплекс со СПА и бутиками

В Красноярске началось строительство комплекса «Облака» между улицами Игарская и Качинская. Комплекс площадью в 14 тысяч квадратов включает в себя офисы и апартаменты бизнес-класса.