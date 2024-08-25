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Бизнес-центр

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Август
В Красноярске 120-летний памятник архитектуры переделают под бизнес-центр
В Красноярске планируют отреставрировать 120-летнее здание, которое находится на территории бывшего комбайнового завода. В здании хотят сделать бизнес-центр.
25 августа, 04:30
Февраль
Апартаменты за 30 миллионов. На набережной Качи начали строить 15-этажный бизнес-комплекс со СПА и бутиками
В Красноярске началось строительство комплекса «Облака» между улицами Игарская и Качинская. Комплекс площадью в 14 тысяч квадратов включает в себя офисы и апартаменты бизнес-класса.
19 февраля, 10:48

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