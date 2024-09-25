«Некому покормить и пожалеть после укола» . Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска

Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» ищет нянь в проект «Буду рядом» — для сирот в больницах Красноярска и Канска.