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Блогер

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Октябрь
Устроившие фейерверк из кабриолета красноярцы опубликовали видео под песню Шамана
Красноярский блогер опубликовал видео фейерверка из кабриолета на Николаевском мосту. Они сняли видео от первого лица и сопроводили песней Шамана «Я русский».
9 октября, 11:23
В Красноярском крае осудили блогера после цитаты Соловьева о расстреле военкомов
3 октября, 08:21
Сентябрь
В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2015 и 2024 годов
Красноярский блогер Василий Прокушев показал, как подорожали продукты за 9 лет.
18 сентября, 03:42
Август
Фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей
22 августа, 09:02
У забеременевшей в 13 лет блогерши забрали дочь
20 августа, 06:04
Июль
Блогеры Супер Стас и Никита Сударь сняли обзор на красноярские заведения
28 июля, 08:54
10 фильмов, которые нужно посмотреть этим летом — топ от красноярского киноблогера
18 июля, 08:04
Искупавшегося в аквариуме с рыбой блогера оштрафовали на тысячу рублей
На тувинского блогера, искупавшегося в аквариуме в красноярском ТРЦ «Планета», составили протокол за мелкое хулиганство.
18 июля, 04:01
Блогер сказал, что готов оплатить дезинфекцию аквариума, в который прыгнул
17 июля, 08:55
«О’кей» хочет засудить искупавшегося в аквариуме с рыбой тувинского блогера
16 июля, 09:52
Красноярского блогера критикуют за «кофейное» имя дочери. Девочку назвали Латтея
Красноярский блогер Белла Двойнова назвала дочку именем Латтея. В соцсетях стали критиковать её за это.
15 июля, 06:09
«Жарко было»: тувинский блогер запрыгнул в аквариум с рыбами в красноярской «Планете»
15 июля, 03:55
Июнь
После VK Fest красноярцы начали продавать автографы артистов и блогеров
10 июня, 01:19
Май
Адушкина, Гаврилина и Масленников: стало известно, кто будет на VK Fest в Красноярске
Организаторы VK Fest назвали блогеров и спикеров, которые приедут выступать в Красноярск.
15 мая, 03:50
Апрель
Красноярские блогеры утопили в Каче УАЗ «Патриот» под песню Шамана
Несколько красноярских блогеров утопили машину в Каче. Они сказали, что проверяли уровень воды в реке.
27 апреля, 08:46
Новосибирский блогер заявил, что в Красноярске меньше грязи и пыли
22 апреля, 09:02
Март
10 фильмов про женщин, которые стоит посмотреть — топ от красноярского киноблогера
6 марта, 09:31
Февраль
Блогер рассказал о скрытом тоннеле Красноярской ГЭС. Туда можно попасть?
Красноярский блогер Андрей Максимов рассказал о скрытом тоннеле красноярской ГЭС. Он объяснил, можно ли туда попасть.
27 февраля, 07:25
Фото 100-летней давности. Блогер сделал цветными еще несколько старых снимков Енисейской губернии
Блогер Денис Беспалов показал еще несколько архивных снимков Енисейской губернии XX века — он сделал их цветными. Вот каким был Красноярск больше 100 лет назад.
24 февраля, 07:30
Январь
Как выглядел Красноярск 100 лет назад?. Блогер сделал цветными старые фото Енисейской губернии
Блогер Денис Беспалов показал архивные снимки Енисейской губернии XX века — он сделал их цветными. Вот каким был Красноярск больше 100 лет назад.
29 января, 01:50

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