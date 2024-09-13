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Бобровый лог

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2024
Музыка в горах: красноярцев приглашают на open-air концерт оркестра из Китая
В Красноярске под открытым небом пройдет совместный концерт Харбинского симфонического и Красноярского камерного оркестров под названием «Музыка в горах».
13 сентября, 09:17
В Красноярске пройдет бесплатный концерт с оркестром из Китая
В Красноярске в предстоящую субботу пройдет концерт с участием двух оркестров. Один из них приедет из Китая.
11 сентября, 06:03
Какие экстремальные развлечения есть в Красноярске?
29 июля, 11:24
«Столбы» закрывают для туристов до начала лета
«Красноярские столбы» закрываются для туристов с 13 по 31 мая — объявляется традиционный «месячник тишины».
12 мая, 11:55
В «Бобровом логу» за 70 миллионов продают гостиницу. Обещают поток клиентов
В Красноярске продают гостиницу в фанпарке «Бобровый лог». Просят 70 миллионов рублей.
14 марта, 01:32
В Красноярске закрыли каток на Стрелке. Узнали, где пока еще можно покататься
В мэрии Красноярска сообщили о закрытии катка на площади Мира перед БКЗ. В воскресенье, 25 февраля, он работал последний день.
26 февраля, 08:16
Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем про трассы рядом с Красноярском
17 января, 10:35
В «Бобровом логе» починили подъемник и открыли новую трассу. Цены поднимут
В фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске починили канатную дорогу — она уже работает.
3 января, 08:56
В «Бобровом логе» сломался подъемник. Новые трассы не откроют до окончания ремонта
В фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске сломалась одна из канатных дорог. Подъемник К-1 и прилегающие к нему горнолыжные трассы не запустят до окончания ремонта.
2 января, 06:47
2023
Красноярцы могут добраться до «Бобрового лога» на бесплатных шаттлах
С 23 декабря в Красноярске запустили бесплатные шаттлы в «Бобровый лог». Они будут ходить в выходные и в праздники.
23 декабря 2023, 04:42
«Цены вверх, время на катание — вниз». В «Бобровом логу» подняли цены на подъемы
Тарифы на подъемы в «Бобровом логу» выросли. Новый прайс уже появился на сайте фанпарка.
10 ноября 2023, 06:00
В «Бобровом логу» ребенок сломал ногу на водной горке. Владельца будут судить
В Красноярске предпринимателя будут судить после происшествия на водной горке.
7 ноября 2023, 09:51
Духовой оркестр даст бесплатный концерт. Будут играть Queen, АВВА и музыку из фильмов
В фанпарке «Бобровый лог» выступит Красноярский духовой оркестр. Музыкальная программа называется «Музыка на все времена» и все хиты можно будет послушать бесплатно.
23 августа 2023, 11:59

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