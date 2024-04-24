Боевые действия

Под Бахмутом погиб боец ЧВК «Вагнер» из Мотыгино. Его тезка сидел за угон и убийство

В Мотыгино простились с 28-летним Сергеем Поповым — он был членом ЧВК «Вагнер» и погиб в Бахмуте 12 марта.