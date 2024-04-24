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Боевые действия

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Апрель
В Красноярске контрактник получил 6 лет колонии за две самоволки во время СВО
24 апреля, 06:57
Май 2023
Над Подмосковьем сбивают дроны
Атаки беспилотников на московские многоэтажки были не единственными. Всё утро над Подмосковьем работала ПВО.
30 мая 2023, 04:32
Дома в Москве атаковали беспилотники
30 мая 2023, 04:16
Могут ли с военных сборов отправить в зону боевых действий? Рассказывает юрист
12 мая 2023, 10:35
«Это самое нормальное жильё». В Канске беженку из Мариуполя поселили в комнату с выбитым окном и сгнившим туалетом
10 мая 2023, 06:45
Красноярца вернули из плена ВСУ. Он пробыл там больше года
7 мая 2023, 03:31
Под Бахмутом погиб боец ЧВК «Вагнер» из Мотыгино. Его тезка сидел за угон и убийство
В Мотыгино простились с 28-летним Сергеем Поповым — он был членом ЧВК «Вагнер» и погиб в Бахмуте 12 марта.
4 мая 2023, 06:15
Апрель 2023
Красноярский военный пытался отправить родным сумку с гранатами
27 апреля 2023, 09:18
В украинском плену остаются мобилизованные красноярцы
27 апреля 2023, 07:59
Мобилизованного из Красноярского края вернули из плена ВСУ
Жителя Красноярского края и жителя Иркутской области вернули из украинского плена.
27 апреля 2023, 07:39

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