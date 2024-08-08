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Боготольский район

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2024
Ехали с похорон друга, погибшего в ДТП. В прокуратуре рассказали подробности жуткой аварии на трассе с пятью погибшими
8 августа, 02:52
На трассе 20-летний водитель без прав устроил смертельную аварию. Машину расплющило
В Боготольском районе ночью в аварии погибли три человека.
4 августа, 05:21
4 человека погибли в аварии на трассе в Боготольском районе. Еще трое пострадали
19 июня, 01:57
2023
В Красноярском крае случилось смертельное ДТП. Машины смяло
В Боготольском районе в ДТП погиб один человек, а еще четыре пострадало.
24 декабря 2023, 08:51
«Вывезла на санках и оставила на пустыре». Жительница Красноярского края до смерти заморозила младенца. Её нашли через 15 лет
Жительницу Боготольского района обвиняют в убийстве своего маленького сына. Её задержали спустя 15 лет.
28 сентября 2023, 02:27
«Выливали зелёнку и окунали в ледяную воду». Дело опекунов-истязателей из Красноярского края передали в суд
В Красноярском крае дело семьи опекунов об издевательстве над детьми передали в суд.
13 сентября 2023, 02:16
Вся семья опекунов била приемных девочек и связывала скотчем
В Красноярском крае будут судить семью опекунов за издевательства над детьми.
31 августа 2023, 09:29
В Красноярском крае 9-летний мальчик случайно задушил себя на детской площадке
30 августа 2023, 09:34
В Красноярском крае полиция задержала экс-бойцов ЧВК «Вагнер» за нападение на мужчину
В полиции рассказали подробности грабежа в селе Тюхтет Красноярского края.
7 августа 2023, 13:59
За этот год 19 жителей Красноярского края подцепили паразитов от животных
За шесть месяцев 2023 года 19 жителей Красноярского края заболели эхинококкозом. Чаще всего люди заражаются этим заболеванием через контакт с животными.
13 июля 2023, 02:16

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