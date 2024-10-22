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Бограда

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2024
«Русгидро» за 156 млн купит шторы и технику для переезжающих в Красноярск сотрудников
22 октября, 01:29
«Русгидро» за 600 млн купит мебель в квартиры переезжающих в Красноярск сотрудников
9 августа, 12:29
2023
Рассказываем, что известно об обысках в офисе СГК. Они могут быть связаны с Глисковым
1 декабря 2023, 08:05
Перекрытия на улицах Красноярска продлили до конца лета
11 августа 2023, 03:31
«Ливни внесли коррективы»: в Красноярске продлили перекрытие на Бограда
В Красноярске продлили ограничение движение на Бограда. Сроки сдвинулись из-за непогоды.
17 июля 2023, 06:56
На Бограда перекрывают ещё один участок. Как теперь ездить?
7 июля 2023, 04:46

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