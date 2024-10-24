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Богучанский район

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2024
Число пассажиров на рейсы «КрасАвиа» в Богучаны увеличится из-за замены самолетов
Авиакомпания «КрасАвиа» расширяет полетную программу по маршруту Красноярск—Богучаны. Самолет L-410 заменят на современные ATR-42. Это значит, что уже с 15 ноября на борту смогут поместиться 46 пассажиров. Возможности «Элки» ограничивались лишь 19 креслами. Какие еще «плюсы» есть у новых лайнеров?
24 октября, 09:51
«Не привиты из-за религиозных убеждений». В деревне староверов зафиксировали вспышку кори. Сейчас болеют пять жителей
В деревне староверов Богучанского района зафиксировали вспышку кори.
7 августа, 06:53
В Красноярском крае грузовик смял «Лэнд Крузер». Водитель внедорожника погиб
3 августа, 12:39
Подросток хотел украсть провода из трансформатора и погиб от удара током
В Богучанском районе подросток погиб от удара электрическим током. Он хотел похитить медные провода из трансформатора.
29 июля, 01:30
«Мне повезло»: школьница из Богучанского района сдала химию на 100 баллов
В этом году ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 18 выпускников. Среди них — Елизавета Макарец, выпускница школы №4 Богучанского района.
6 июня, 06:18
Муж задушил жену после её признания в измене. Он сам рассказал все полиции
В Богучанском районе мужчина обвиняется в убийстве супруги. Женщина призналась ему в измене — житель разозлился и задушил её.
25 апреля, 08:18
В Красноярском крае 5 мигрантов выдворили из страны
В Богучанском районе сотрудники ОМВД и оперативники УФСБ провели рейд по лесоперерабатывающему предприятию. В итоге пять человек выдворили из страны, а предприятию грозит штраф до восьми миллионов.
31 марта, 12:27
В Красноярском крае потушили крупный пожар. Сгорел цех с пиломатериалами
Цех с пиломатериалами загорелся в Богучанском районе края.
24 марта, 07:32
Экс-замглавы Богучанского района посадили на 10 лет за 26 взяток
28 февраля, 09:20
Стало известно, сколько мигрантов приехали в Красноярский край и откуда они
2 февраля, 05:11
Арестована бывший следователь полиции. Она помогала обвиняемому за деньги
Экс-начальница отдела полиции в Богучанском районе обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей. Следствие полагает, что за эту сумму она отдала «черному лесорубу» арестованную технику и древесину.
12 января, 07:23
2023
В Красноярском крае под лед провалились трое человек. Их пока не нашли
25 декабря 2023, 02:54
На реке в Красноярском крае заметили необычные ледяные круги
Редкое природное явление на реке Карабула в Красноярском крае засняли на видео.
5 декабря 2023, 09:01
Одного из главных красноярских борцов с коррупцией будут судить за взятки
22 ноября 2023, 06:05
Полиция рассказала о душевном участковом Прокопиче и попросила поддержать его
В России выбирают «народного участкового», от Красноярского края в конкурсе участвует Дмитрий Прокофьевич Терещук. Он работает в Богучанском районе — и местные жители называют его Прокопич.
1 ноября 2023, 05:21
В Красноярском крае школьница шла по рельсам и попала под поезд
Грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. Это произошло вечером 4 октября в Богучанском районе недалеко от села Карабула.
5 октября 2023, 12:06
Экс-полицейского, который воровал наркотики из вещдоков, осудили еще раз
В Богучанском районе экс-полицейскому, который украл с работы килограмм наркотиков, добавили срок. Теперь он проведет 10 лет в колонии строгого режима.
12 июля 2023, 06:11
Ещё два человека утонули в Красноярском крае. Один из них выпал из лодки
12 июля 2023, 01:59
СК рассказал, как трое детей погибли во время пожара
3 июня 2023, 08:16
Пожар с погибшими детьми мог начаться из-за стиральной машины
Появились подробности пожара, в котором погибли трое детей.
2 июня 2023, 13:37

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