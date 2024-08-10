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Большемуртинский район

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2024
Смерч пронесся по поселку в Красноярском крае. Он сорвал крыши и повалил деревья
10 августа, 11:12
Главу отдела судебных приставов осудили за прощение 70 штрафов. Она выплатит их сама
Экс-начальнице отдела судебных приставов по Большемуртинскому району вынесли приговор за незаконное прекращение 70 исполнительных производств.
18 июня, 01:37
2023
Фонд ОМС возмутился, что на лечение нестраховых случаев в крае потратили 20 миллионов
21 сентября 2023, 03:44
В Большемуртинском заказнике заметили журавлей. Смотрите, какие они важные!
16 августа 2023, 12:55
12-летняя девочка пыталась спасти подругу и утонула
В реке села Российка Большемуртинского района утонула 12-летняя девочка.
31 июля 2023, 15:31
В Красноярском крае столкнулись два мотоциклиста. Оба не выжили
В Большемуртинском районе произошло смертельное ДТП с двумя мотоциклистами.
12 июля 2023, 05:45

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