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Бородино

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Июнь
«По потолку текли фекалии»: женщину, устроившую приют для собак, выселяют из квартиры
В Красноярском крае женщина устроила в своей квартире приют для бродячих собак. Спустя 10 лет жители и администрация добились ее выселения.
14 июня, 07:30
Апрель
В крае простились с погибшими в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
В Бородино прошло прощание с двумя жителями края, которые погибли в Шерегеше.
26 апреля, 02:21
Сентябрь 2023
Сбежавший с ружьями детдомовец из Бородино рассказал, почему так поступил. Его осудят
Подросток, сбежавший с ружьями из Бородино, объяснил, почему ушёл из детдома и похитил у отца своего друга два ружья.
5 сентября 2023, 01:58
Август 2023
В Бородино в сгоревшем после взрыва доме нашли тела двух погибших
В Бородино в пожаре вечером 14 августа погибли два человека — родители двух детей.
15 августа 2023, 07:42
В Бородино в жилом доме прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Есть погибший
14 августа 2023, 15:16
Июль 2023
Сбежавшего с ружьями детдомовца хотят взять под опеку
24 июля 2023, 03:05
Сбежавшего с ружьями детдомовца из Бородино нашли в СНТ под Красноярском. Подробности
Стало известно, почему в городе Бородино подросток ушёл из детдома и похитил у отца своего друга два ружья.
18 июля 2023, 08:06
Июнь 2023
В Красноярском крае ищут вооруженного подростка
В городе Бородино разыскивают подростка, который украл у отца друга два ружья и сбежал.
28 июня 2023, 02:53

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