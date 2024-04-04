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Бортпроводник потерял сознание на рейсе Петербург — Красноярск. Самолет развернули
Бортпроводник потерял сознание во время полёта из Санкт-Петербурга в Красноярск. Самолет вернули в аэропорт отправления.
4 апреля, 02:25
Ноябрь 2023
«Родители обнимали детей». Что происходило в самолете, застрявшем над Красноярском
Самолет из Тюмени почти час кружил над Красноярском из-за сильнейшего ветра. Один из пассажиров рассказал, что в этот момент происходило на борту.
19 ноября 2023, 14:25

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