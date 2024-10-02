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Ботанический

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Красноярцы живут без нормального отопления и злятся на УК. Куда жаловаться?
2 октября, 10:53
В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября
22 августа, 08:18
«Представляет опасность» . Недостроенный торговый комплекс с башнями на Ботанической требуют законсервировать
14 августа, 01:36
На пустыре в Ботаническом планируют строить школу. Мэрия заказала проект за 4 млн
В Красноярске пустырь в микрорайоне Ботанический готовят под строительство новой школы на 1100 мест.
9 августа, 03:47
Жители Ботанического не могли уснуть из-за системы оповещения. Она могла заглючить
25 июля, 02:25
«Ты где находишься?». Красноярец подошел разбираться к парню, который гулял с флагом США
21 июня, 04:10
В Красноярске почти на месяц сузили выезд из Ботанического. Пробок станет больше
На выезде из микрорайона Ботанический до конца июня сузили дорогу. Все из-за ремонта теплосетей.
6 июня, 01:50
«А можно не портить город?»: красноярцы выступили против застройки антенного поля
22 марта, 02:57
На месте антенного поля в Красноярске построят микрорайон. Обещают школу и детсад
20 марта, 03:43
2023
Прокуратура засудила мэрию из-за нехватки школ и детсадов. Теперь их должны построить
2 ноября 2023, 07:50
Пьяный водитель квадроцикла влетел в автобус на остановке. Есть пострадавший
В Красноярске в микрорайоне Ботанический квадроцикл врезался в автобус. Пострадал пассажир.
17 сентября 2023, 05:29
Антенное поле в Красноярске планируют отдать под застройку в 2024 году
6 сентября 2023, 12:24
Начинается: Красноярск в первый рабочий понедельник осени встал в жуткие пробки
4 сентября 2023, 02:27
Часть жителей Октябрьского района останутся без горячей воды
10 августа 2023, 08:14
Октябрьский район Красноярска ждут два отключения горячей воды
3 августа 2023, 08:28

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