prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Брянская

Выбрать дату
2024
Пробка сковала улицу Брянскую. На дорогу из фуры выпали бетонные плиты
23 октября, 03:32
В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка
11 октября, 02:41
На Брянской четыре водителя после ДТП перекрыли дорогу. В пробке стоят пять улиц
15 августа, 06:12
«Как ножом в сердце»: мэрия может снести сквер на Брянской ради строительства складов
15 марта, 02:41
«Создают угрозу ДТП»: в Красноярске на Брянской запретят поворачивать налево
В мэрии Красноярска сообщили, что на части улицы Брянской запретят повороты налево — запрет будет действовать постоянно.
13 марта, 01:09
В ГИБДД Красноярска назвали пять самых опасных перекрестков
18 февраля, 03:02
«Зато есть время посмотреть Такера Карлсона»: центр Красноярска сковала пробка
9 февраля, 11:55
2023
В Красноярске открыли проезд по мосту на Брянской
В Красноярске проезд по мосту на Брянской, 280А открыли для движения. Об этом сообщили в мэрии.
21 августа 2023, 05:09
Жителям Центрального района Красноярска частично вернули горячую воду
19 августа 2023, 04:18
В центре Красноярска популярную для объезда пробок дорогу сделают односторонней
1 августа 2023, 01:35
В Красноярске с 20 июля перекроют движение на трех улицах. Как теперь ездить?
С сегодняшнего дня, 20 июля, на трех улицах Красноярска частично перекроют движение.
20 июля 2023, 02:37
Мичурина и Брянскую частично перекроют до конца августа
В Красноярске с 20 июля частично перекроют движение на мостах на улицах Мичурина и Брянская ради ремонта деформационных швов.
14 июля 2023, 07:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика