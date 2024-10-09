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БСМП

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2024
В Красноярске переполнены несколько отделений больницы №20. Люди лежат в коридоре
9 октября, 11:45
Родителей четверых умерших от отравления детей могут скоро выписать из больницы
24 сентября, 12:02
Родители четверых детей, погибших от отравления, пришли в сознание
23 сентября, 03:34
Что говорит красноярский врач, которого лишили гражданства за уклонение от армии
15 сентября, 13:50
Большой палец на ноге женщины полностью изогнулся в другую сторону
В Красноярске травматологи БСМП сделали операцию пациентке с тяжелой деформацией стопы. Женщина снова может нормально ходить.
21 августа, 06:45
30-летний красноярец отравился мухоморами. Он часто ел их для «одурманивания»
В Красноярске 30-летний житель отравился мухоморами. Он попал в больницу.
21 августа, 01:57
Травматологи назвали самые «популярные способы» получения травм летом у красноярцев
Травматологи БСМП рассказали, как чаще всего травмируются красноярцы летом.
14 августа, 05:39
77-летняя красноярка выздоравливает после того, как кусок балкона пробил ей череп
29 июля, 01:57
Стала известна личность умершей возле БСМП женщины. Родные не понимают, что случилось
4 апреля, 10:42
В Красноярске на территории БСМП нашли «оттаявший труп» женщины
3 апреля, 02:53
Красноярка рассказала, как заболела ковидом в больнице этой весной
2 апреля, 10:13
За новогодние праздники в БСМП обратились почти 3 тысячи красноярцев. Из-за чего?
За 10 дней новогодних каникул 2,83 тысячи человек обратились за медпомощью в БСМП. Вот самые частые поводы для обращения к врачам.
9 января, 09:23
2023
Публикуем топ жалоб на работу БСМП с историями красноярцев
10 октября 2023, 08:35
«Просто выпнули». Красноярка обвинила БСМП в неоказании помощи её задыхающемуся отцу
6 октября 2023, 12:09

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