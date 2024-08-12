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Бугач

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Подрядчик сорвал сроки строительства детсада на Бугаче. С ним разорвали контракт
12 августа, 11:53
В Красноярске построят дорогу к новому детсаду на Бугаче. Рядом появится автогородок
В Красноярске планируют построить дорогу к строящемуся детсаду на Бугаче. Проект дороги получил положительное заключение госэкспертизы.
8 августа, 11:08
В Красноярске на Норильской построят скейт-парк. Узнали, где именно
7 августа, 07:35
В Красноярске достроят дорогу к самой большой школе на Бугаче. Потратят 95 миллионов
На Бугаче за 95 миллионов достроят дорогу до школы. Её строила фирма семьи Егорова, но не закончила.
1 июня, 04:42
В Красноярске впервые благоустроят набережную реки Бугач. Смотрим, что там будет
В Красноярске благоустроят набережную Бугача в Железнодорожном районе. В мэрии показали эскизы.
24 января, 02:06
2023
В Красноярске начали строить детсад на Бугаче
На Бугаче в Красноярске начали строить детский сад — пока там только обустраивают фундамент.
8 сентября 2023, 01:08
Стало известно, почему загорелась подстанция в Красноярске
На Бугаче в Октябрьском районе Красноярска 4 июня загорелась электроподстанция. В компании «Россети Сибирь» рассказали «Проспекту Мира», что произошло.
5 июня 2023, 08:39
В Красноярске горит подстанция
На Бугаче в Октябрьском районе Красноярска горит электроподстанция.
4 июня 2023, 10:58

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